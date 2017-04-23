反對政府造神 南市原民議員促停辦鄭成功祭典
2017-04-23 12:22
台南火車站前的鄭成功銅像，原住民長期以來一直提出質疑，是誰的民族英雄？要求拆除。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕每年在台南市延平郡王祠舉辦的鄭成功中樞祭典，今年起中央政府將不再派內政部長主祭，而改由台南市長賴清德主祭。南市原住民議員谷暮．哈就今天表示，歷史人物的功過，不同立場各有不同的評價，但鄭成功屠殺原住民這是歷史事實，鄭氏後代要為鄭成功立銅像、辦祭典，她予以尊重，但政府不應再繼續造神，應立即停辦鄭成功祭典。
谷暮．哈就過去在議會質詢，對漢人文化霸權提出強烈批判，她並要求停辦鄭功成中樞祭典及拆除台南火車站前的鄭成功銅像。
谷暮表示，要求官方停辦鄭成功祭典及拆除鄭成功銅像，是要解構殖民觀點及威權象徵，這跟拆除蔣介石的銅像是一樣的道理。市府不應再每年花300萬元預算去挹注鄭成功相關祭祀活動，也不應再舉辦鄭成功文化節，而鄭成功銅像也不宜繼續豎立在公共空間，應回歸由鄭氏家廟或後代來舉辦，鄭氏後代如果要在私人空間立銅像，她予以尊重。
她說，她並非反對鄭成功，而是彼此應尊重不同的歷史記憶，市府不要因為擔心得罪地方而逃避，應該建構一個平台，透過論壇的舉辦，讓社會理性討論鄭成功的功過，彼此相互尊重。
她強調，她並非要製造對立，而是要讓大家知道真正的族群和諧是建立在尊重原住民上，從歷史、文化及原住民生活發展等多面向去省思，而非一元化，這樣台灣才是一個真正的民主、進步的社會。
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