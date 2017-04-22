郝龍斌重話轟國民黨 淨做沒有意義的事

眾人舉起手臂高呼凍蒜，支持國民黨主席候選人郝龍斌。（記者張聰秋攝）

2017-04-22 14:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今天在彰化市，喊出「支持郝龍斌、支持郭台銘選總統、救台灣經濟」，郝龍斌說，不希望因為他沒有組織，無法拉人頭黨員動員，選情可能出現叫好不叫座，希望黨員用選票支持他，給他機會，讓他透過正向選舉，帶領國民黨走向新路。

郝龍斌今天在前立委陳杰、陳杰妻子彰化縣議員陳蔣秀美、前立委陳朝容、陳朝容兒子彰化縣議員陳重嘉等地方人士陪同下，出席在彰化市生活介壽館舉行的座談會，郝龍斌到達現場，逐一跟民眾握手致意，現場凍蒜聲喊得震天價響。

郝龍斌拜託大家動起來支持他，讓他當選，讓他跟大家一起打拚，讓國民黨更好。他致詞時指出，數家媒體個別所作的民調結果，他都是第1，不過，很多記者跟他說，他沒有組織、沒有動員，相對沒有資源，就沒辦法拉人頭黨員，選情很可能看好不叫座。

會後，接受媒體訪問時，郝龍斌再以民調為例籲請黨員支持，郝龍斌指出，過去幾次競選團隊所作內部民調，他都是第1，突顯出一般選民和社會大眾支持他的選舉方式，只講理念、政見、路線及方法。

話鋒一轉，郝龍斌重話批國民黨主席選舉的遊戲規則，他說，主席選舉根本不需用連署的方式，增加候選人的負擔，淨做一些沒有意義的事情，更加讓人家覺得國民黨浮華不實。

郝龍斌進一步指出，去年他要參選黨主席時，喊出取消連署的規定，因為過去每1次的選舉，都發生連署人數多過於投票人數，由此清楚看出，連署過程會灌水、結果也不實在，其實國民黨參選黨主席的規定，已經有非常的多限制，譬如說，要是中央委員、要繳200萬保證金，相關的限制已經夠了。