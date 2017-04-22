| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 政治

蔡英文臉書PO文 向空污宣戰 籲民眾改搭大眾運輸

2017-04-22  13:53

〔記者李欣芳／台北報導〕今天是世界地球日，蔡英文總統在臉書上表示，行政院已經提出14項具體措施向空污正式宣戰，除了政府管理之外，她也期待，全民的觀念要跟著改變。工廠要控制污染和耗能，農友不要任意燃燒農業廢棄物，民眾出門盡量改搭大眾運輸工具，而燒紙錢的傳統習俗也應該與時俱進。

蔡總統表示，她知道，台灣的空污問題讓許多家長非常擔心。「我們替小朋友戴上口罩，在家中設置空氣清淨機，還要定期更換濾網。每個月下來，這是一筆不小的開銷」。

她說，政府不會坐視不管，政府不能讓人民用自力救濟的方式來面對空污。因此，行政院已經提出14項具體措施，要結合地方政府在第一線的執行能量，系統性地管制「移動污染源」和「固定污染源」，向空污正式宣戰。不過，她也期待，全民的觀念要跟著改變。

蔡英文指出，今天是世界地球日。地球的健康，就是大家的健康，對抗空污，就是把健康還給地球，也把健康還給自己。

廣告
  • 今天是世界地球日，總統蔡英文在臉書上表明政府已對空污宣戰，並呼籲民眾儘量改搭大眾運輸工具。（記者李欣芳擷自蔡英文臉書）

    今天是世界地球日，總統蔡英文在臉書上表明政府已對空污宣戰，並呼籲民眾儘量改搭大眾運輸工具。（記者李欣芳擷自蔡英文臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界地球日 大眾運輸工具 空污 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧杏鮑菇鮭魚飯
好下飯✧沙茶炒牛肉
自製豆漿好簡單！
一次認識常見鮮魚！
轉寄

標題：蔡英文臉書PO文 向空污宣戰 籲民眾改搭大眾運輸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月22日‧星期六‧丁酉年三月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.