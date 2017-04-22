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蔡英文臉書PO文 向空污宣戰 籲民眾改搭大眾運輸
2017-04-22 13:53
〔記者李欣芳／台北報導〕今天是世界地球日，蔡英文總統在臉書上表示，行政院已經提出14項具體措施向空污正式宣戰，除了政府管理之外，她也期待，全民的觀念要跟著改變。工廠要控制污染和耗能，農友不要任意燃燒農業廢棄物，民眾出門盡量改搭大眾運輸工具，而燒紙錢的傳統習俗也應該與時俱進。
蔡總統表示，她知道，台灣的空污問題讓許多家長非常擔心。「我們替小朋友戴上口罩，在家中設置空氣清淨機，還要定期更換濾網。每個月下來，這是一筆不小的開銷」。
她說，政府不會坐視不管，政府不能讓人民用自力救濟的方式來面對空污。因此，行政院已經提出14項具體措施，要結合地方政府在第一線的執行能量，系統性地管制「移動污染源」和「固定污染源」，向空污正式宣戰。不過，她也期待，全民的觀念要跟著改變。
蔡英文指出，今天是世界地球日。地球的健康，就是大家的健康，對抗空污，就是把健康還給地球，也把健康還給自己。
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