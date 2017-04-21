外交官失言事件逆轉？ 同場立委打臉：沒聽到相關發言

2017-04-21 17:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕民進黨立委陳瑩日前爆料，外交部官員林恩真去年底在餐宴上，當著紐西蘭外賓面前，說毛利人國王「沒有用」，並要求外交部一週內提出檢討報告。然而當天從頭到尾在場的另一名民進黨立委Kolas Yotaka今表示，近日報導和她的理解有很大出入，她從頭到尾都沒有聽到這樣的說法，也已向林恩真求證並無此事。

陳瑩前天在立法院外交委員會質詢時爆料，直指外交部亞太司副司長林恩真去年12月12日時，參與立法院長蘇嘉全主持的一場晚宴，席間竟在「懂中文的紐西蘭外賓」面前，失言稱毛利國王「沒用、也不受多數原住民支持」。陳瑩當天也邀請毛利國王前幕僚長朗基希羅亞（Rangihiroa Whakaruru）旁聽委員會，朗基希羅亞會後受訪時說，當場的確有聽到台灣官員和他們的禮賓司長說國王「沒有用」（useless），至於是否認為需要道歉，他認為取決於台灣政府。

陳瑩與朗基希羅亞昨天又召開記者會，朗基希羅亞改口表示他是經由轉述得知此事，並表示說者可能誤解，但聽者很受傷。更進一步指控林，餐宴上秀出她與毛利國王孫子的合影，但「那人根本不是國王孫子」。陳瑩就此案要求外交部提出檢討報告，並質疑林恩真是否適格外派。

然而民進黨立委Kolas Yotaka今表示，當天蘇嘉全院長先接見朗基希羅亞一行人，後設宴款待，她從一開始就陪同參與，但近日媒體所報導的情形，和她的理解有很大的出入。Kolas擔憂因為誤會造成兩國關係緊張，因此特別出面向媒體解釋。

Kolas說明，當天的晚宴是一個大圓桌圍坐，照理若有出現相關談話她也都會聽到，但她「從頭到尾都沒有聽到這樣的說法」。Kolas也說昨天和林恩真求證，林也「發誓真的沒有講」，Kolas也表示尊重林的說法。Kolas長期推動原民文化外交，也是立法院南島民族國會議員友好協會會長，今年2月曾受邀前往紐西蘭，參與毛利族盛事「Te Matatini戰舞大賽」。Kolas當時晉見毛利國王Te Arikinui Tūheitia Paki，曾參與該晚宴的毛利國王辦公室外交禮賓官Helen KotuaKolas更親自接機，令Kolas感受到友善的接待。Kolas說，如果去年年底發生這樣嚴重的失言事件，何以2月親自面見國王與政要時也無提及？

至於「錯認毛利國王孫子」一事，Kolas也說明，毛利族部分部落另有系統，林所出示的相片，是另一名國王的嫡孫，去年來台接受菁英訓練，「林始終都知道是不同人」，沒有誤認，Kolas說她也沒印象相關幕僚有人會講中文。