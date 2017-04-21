高雄輕軌初體驗 小英總統：很驚豔

蔡英文總統由陳菊等人陪同，搭乘輕軌體驗。（記者張忠義攝）

2017-04-21 16:33

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前瞻基礎建設大力補助鐵道建設，總統蔡英文今天下午南下高雄，首度搭乘輕軌體驗，從C3站搭到C9站，她感想是「很驚豔」，形容輕軌是「高雄市區打造的一條美麗移動風景線」。

行政院3月公布「前瞻基礎建設計畫」，高雄部分包含軌道計畫納入經過人口密集區的第3條捷運黃線，及提供北高雄發展基礎的岡山路竹延伸線，經費共1758億元。

小英總統關心高雄鐵道建設推動情形，今天下午特地南下高雄搭乘輕軌，這是她輕軌初體驗，從C3站搭到C9站，高雄市長陳菊及多名立委一路陪同。

高雄市長陳菊致詞時說，馬英九執政時，高雄提出很多計畫，但也遭遇很多挫折，很感謝蔡英文總統與行政院長林全，上任後就批准捷運延伸到路竹及捷運黃線計畫，實現區域平衡發展。

蔡英文表示，高雄市是全國第一個擁有海港、空港、高鐵、捷運、輕軌的城市，目前正是高雄從重工業城市轉型的關鍵時刻，中央會全力支持高雄轉型。

高雄輕軌第一階段從C1站到C14站，目前僅通車至C8站，捷運局正加緊趕工，預計今年暑假可通車到C14站。

至於輕軌二階從C14至C37站，設計23座車站及一處駐車場，全長約13.4公里，行經大順一路等市區路段，今年2月已開始動工。

此外，串聯三民、新興、苓雅、鳳山、鳥松的捷運黃線，高雄市捷運局預計於民國113年前完工。

蔡英文總統從輕軌C3站上車。（記者張忠義攝）

小英總統輕軌初體驗，感想是「很驚豔」。（記者張忠義攝）