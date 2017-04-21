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藍黨魁候選人連署數字流出 韓國瑜3成5 洪秀柱1成9
2017-04-21 15:57
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央今天上午召開黨主席選舉中央選舉監察委員會委員審查候選人資格，隨即對外宣布六位黨主席參選人黨員連署都跨越三％的連署門檻，但不公布連署查核結果，但中午過後即流出一份查核結果，其中合格率最高的是韓國瑜，達到近三成五，吳敦義約三成次之，詹啟賢二成八，郝龍斌二成四，洪秀柱為一成九，潘維剛一成八，上述資料外洩後，令洪秀柱陣營極為不滿，準備下午要召開記者會回應。
國民黨中央則不願證實這些外流數據，文傳會副主委胡文琦只說，不是完全精準，「但確實滿接近的」，他並強調，絕非黨中央流出，而且選監委員會結束後資料全數收回，應該是有特定選監委員對外公布。
他指出，這次總數七十二萬餘份黨員連署，其實並沒有全部查核完畢，各縣市黨部查核工作統一於二十日晚上十點截止。
他並強調，連署查核目的是在判斷候選人連署份數是否有達到三％的連署門檻，一旦到達一萬三千三百二十二份後，再查其他的數字就不具有任何意義，後續查核也就沒有那麼必要。
根據外流資料顯示，韓國瑜總計連署五萬七千三百四十份，合格份數為二萬零二十八份，吳敦義送出二十二萬一千八百九十一份，有效份數為六萬七千五百二十份，詹啟賢送出十萬零四千三百五十九份，有效份數二萬九千三百零六份，郝龍斌送出十萬零八千二百三十三份，有效二萬六零四百一十八份，洪秀柱送出十二萬八千八百八十八份，有效二萬四千八百七十八份，潘維剛送出十萬零八百七十份，有效一萬八千三百四十七份。
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