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反年改暴力行為挨批 李來希：撞一下而已

2017-04-21  14:57

〔即時新聞／綜合報導〕反年改團體前日在立法院外進行抗爭活動時，對縣市長和立委使用肢體暴力，遭到輿論批評。全國公務人員協會理事長李來希表示，對個別發生的暴力事件感到遺憾，但他認為並沒有太大的影響，「撞一下而已」。

李來希今日下午在政論節目《前進新台灣》中，被質疑身為一個活動發起人，卻無法管束與會者的脫序行為，但李來希反駁，凡是事出有因，重要的是把這個原因找出來。

李來希說，這個因就是政府利用公權力來對付退休公務員，讓他們疲於奔命，強調他們奉公守法，領多少退休金都是按照規定，沒有多領任何一毛。

在場來賓反駁，台灣是一個法治國家，如果因為有苦衷就使用暴力，難以讓人接受。李來希表示，對於個別發生的暴力行為感到遺憾，但他認為這並不算什麼，只是「撞一下而已」，強調民進黨也是從街頭起家，在野時所發起的衝撞並沒有比較輕微。

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  • 李來希對個案發生的脫序事件覺得遺憾，但認為沒有太大的影響，「撞一下而已」。他表示重要的是找出背後的原因。（資料照，記者黃耀徵攝）

    李來希對個案發生的脫序事件覺得遺憾，但認為沒有太大的影響，「撞一下而已」。他表示重要的是找出背後的原因。（資料照，記者黃耀徵攝）

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