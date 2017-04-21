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陳水扁出席感恩餐會？陳致中：還沒提申請

2017-04-21  12:47

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對前總統陳水扁是否欲申請出席519凱達格蘭基金會主辦的感恩餐會，兒子陳致中今表示，有許多支持者都向總統表達希望能見面的心聲，而總統「也很願意跟大家互動」，但目前尚未提出申請，醫療作法部分須尊重醫療團隊的專業判斷。

前總統陳水扁兒子陳致中上午出席新台灣國策智庫記者會受訪時表示，519餐會是年度活動，每年都選在母親節附近舉辦，是個溫馨的場合；陳致中說，近期有許多老朋友反映，希望能在這個餐會與陳前總統見面，自己也有向父親轉達支持者意願；陳致中轉述陳前總統說法提到，如果有意願，父親很願意來跟大家互動。

陳致中說，目前尚未向法務部提出申請，現在講還有點太早。

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  • 前總統陳水扁兒子陳致中出席記者會（記者彭琬馨攝）

    前總統陳水扁兒子陳致中出席記者會（記者彭琬馨攝）

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