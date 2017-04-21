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賴清德陳菊齊主持台南七股黃昭堂紀念公園動土儀式

2017-04-21  12:30

〔記者楊金城／台南報導〕黃昭堂紀念公園上午在其故鄉台南市七股區龍山里舉辦動土儀式，將興建黃昭堂銅像，預計年底完工、明年啟用，台南市長賴清德說，興建紀念公園表彰黃昭堂一生為台灣打拼的奉獻，希望後代台灣人都能了解民主前輩奮鬥過程，凝聚台灣精神繼續為台灣前途打拼。

包括賴清德、高雄市長陳菊、前駐日代表許世楷、台獨聯盟主席陳南天、黃昭堂弟弟黃昭雄、長子黃正澄、前台南市長張燦鍙等人都參加動土。

黃昭堂是七股龍山人，一生為台灣獨立建國運動奉獻，曾任臺獨聯盟主席，被譽為臺獨聯盟第一代元老，他和妻子黃謝蓮治死後合葬在故鄉龍山七股納骨塔，深愛台灣土地到永遠。

黃昭堂在2013年獲列入台南市政治類歷史名人，龍山里長王文財、龍山社區理事長蔡輝良等地方人士努力3年，爭取市府補助2890萬元在南31線龍山段閒置魚塭1.23公頃興建黃昭堂紀念公園，規劃銅像、舞台、廣場、台灣意象入口、白色蚵殼丘等休憩設施。

黃昭雄、黃正澄再三表示家屬十分感謝興建黃昭堂紀念公園。黃昭堂銅像設計者林慶祥說，銅像左手抱書象徵黃昭堂博士一生研究台灣主體意識的著作，右手高舉象徵他一生精神唯一要務追求台灣獨立建國。

陳菊說，黃昭堂離開6年了，大家對他有說不盡的感念懷念，希望世代子孫不要忘記他一生堅持奮鬥的精神，繼續為台灣打拼。

前臺獨聯盟主席張燦鍙說，臺獨是條不歸路，黃昭堂愛台灣這塊土地一生打拼到生命終點，希望他的精神感動年輕一代繼續打拼，相信他未完成的夢想，有一日咱國家一定會實現。

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  • 賴清德、陳菊參加黃昭堂紀念公園動土。（記者楊金城攝）

    賴清德、陳菊參加黃昭堂紀念公園動土。（記者楊金城攝）

  • 黃昭堂紀念公園上午動土。（記者楊金城攝）

    黃昭堂紀念公園上午動土。（記者楊金城攝）

  • 黃昭堂的弟弟黃昭雄（右）、黃昭堂長子黃正澄（中）夫婦出席。（記者楊金城攝）

    黃昭堂的弟弟黃昭雄（右）、黃昭堂長子黃正澄（中）夫婦出席。（記者楊金城攝）

  • 黃昭堂紀念公園由陳菊（右起）、賴清德等人動土。（記者楊金城攝）

    黃昭堂紀念公園由陳菊（右起）、賴清德等人動土。（記者楊金城攝）

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