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「前瞻」沒共識 侯友宜猛攻柯P耐人尋味

2017-04-20  21:15

〔記者何玉華／新北報導〕新北市爭取前瞻計畫補助軌道建設碰壁，市府與中央唇槍舌戰，沒想到，新北市副市長葉惠青拜會台北市副市長鄧家基後，新北市府表示「雙北有共識」一起爭取軌道建設後，隔天卻被台北市長柯文哲打臉「誰跟他有共識？」

朱立倫對此笑笑回應「柯市長高興就好」，但被視為最有潛力成為新北市長人選的副市長侯友宜，今（20）天出席公聽會則是火力四射，白天先要柯P「嘜練肖話」，晚間臉書貼文，直指柯選前選後態度一百八十度轉變，「雙北市民，都不會接受」，令人玩味。

侯友宜以台北橋頭每天通勤進入北市上班的機車瀑布，已經成了世界奇觀為例，說明三環三線的重要性，侯友宜說，柯文哲在還是候選人的時候說「台北與新北人口應均勻分布，尤其現在捷運都是放射狀，三環三線要先做，副都心才可以出現，人口才可以有效疏散出去。」現在卻說「前瞻計畫的軌道建設項目，現階段和台北市沒有直接相關，他和新北市對軌道建設也沒有共識」，讓侯友宜非常訝異。

侯友宜說，柯市長的立場一百八十度的改變，否定三環三線的效益，「雙北市民，都不會接受」。由於近日頻頻傳出朱立倫有意參選台北市長，是柯文哲最強的敵人，侯友宜是副市長，爭取建設理所當然，但此番砲火對準柯文哲，以他被視為最有潛力的新北市長候選人人選，此番發言，讓人玩味。

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  • 圖為侯友宜20日列席立院經濟聯席委員會「前瞻基礎建設特別條例草案」第六場公聽會。（記者羅沛德攝）

    圖為侯友宜20日列席立院經濟聯席委員會「前瞻基礎建設特別條例草案」第六場公聽會。（記者羅沛德攝）

  • 侯友宜以台北橋頭每天通勤進入北市上班的機車瀑布，點出三環三線的重要性，批柯文哲選前選後態度丕變，雙北市民不會接受。（擷自侯友宜臉書）

    侯友宜以台北橋頭每天通勤進入北市上班的機車瀑布，點出三環三線的重要性，批柯文哲選前選後態度丕變，雙北市民不會接受。（擷自侯友宜臉書）

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相關關鍵字： 三環三線 侯友宜 前瞻 朱立倫 柯文哲
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