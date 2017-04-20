不只失言！外交官還錯認毛利國王孫子
2017-04-20 17:05
〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委陳瑩昨日在立法院質詢爆料，外交部亞太司副司長林恩真在去年一場餐宴上，竟失言稱「毛利國王沒有用」，讓在場懂中文的紐西蘭毛利人感到不滿。今日毛利國王前幕僚長朗基希羅亞指出，林當天還秀影片說他宴請過毛利國王的孫子，「但那個人根本不是！」陳瑩則批，林不知跟哪來的詐騙集團見面。
立法院長蘇嘉全去年12月宴請毛利國王幕僚長朗基希羅亞，在場還有國王辦公室禮賓司人員、紐西蘭台商及外交部官員林恩真。
朗基希羅亞今天在陳瑩陪同下出席記者會，他指出，當天自己沒聽到「沒用」，他是經由幕僚轉述得知。林當天有秀出宴請毛利國王孫子的影片，但那個人不是國王孫子，他嚴重誤解他所宴請的人，很不幸發生這件事，在紐西蘭毛利國王是我們的一切。
陳瑩則說，當天與會的人還有民進黨海外部主任郭榮宗，他當場聽到林恩真講「毛利國王沒有用」，林也向在場貴賓秀了一段與毛利國王孫子往來影片，結果孫子不是毛利國王的孫子，事實上國王孫子只有一位才3歲，影片中的人已50至60歲。
陳瑩提及，昨天外交部有來電，表示新上任的主任祕書要帶林恩真來道歉，但道歉不應該私底下，沒有這種的安排，外交部道歉須正式且真心誠意。
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