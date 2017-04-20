| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運司機停站後昏倒 送醫不治 貨車司機身體突不適 撞壞軍營門身亡 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 政治

幫連戰QQ 終結「黨職併公職」 明拚三讀

黃國昌強調，現在沒有理由再讓連戰等黨官，繼續拖延還錢給人民的時間，希望立即終止黨職併公職的不法年金給付。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-20  16:37

〔即時新聞／綜合報導〕推動年金改革，立法院時代力量黨團鎖定18%優存、年資計算黨職併公職改革，其中「黨職併公職」的處理條例草案，上週通過黨團協商，完備進行二讀前之程序，黃國昌在臉書表示，力求在明天完成二、三讀，「將連戰等人過去領走的不法金額，早日追討回來。」

立委黃國昌在臉書表示，時力黨團在去年9月提出《公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案》，並於12月完成委員會審查，其後延宕數月，好不容易上週在國民黨未出席的情況下通過黨團協商，完備進行二讀前之程序；明（21日）院會，時代力量將提案把《公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案》列為討論事項第一案，力拚在明天之內完成二、三讀。

黃國昌強調，終結「黨職併公職」的不公不義，已經拖延太久了，現在沒有理由再讓連戰等黨官，繼續拖延還錢給人民的時間，希望明天可以讓這草案儘速完成立法，立即終止黨職併公職的不法年金給付，並將連戰等人過去領走的不法金額，早日追討回來。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 時代力量 黃國昌 黨職併公職
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：幫連戰QQ 終結「黨職併公職」 明拚三讀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.