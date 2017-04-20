幫連戰QQ 終結「黨職併公職」 明拚三讀

黃國昌強調，現在沒有理由再讓連戰等黨官，繼續拖延還錢給人民的時間，希望立即終止黨職併公職的不法年金給付。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-20 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕推動年金改革，立法院時代力量黨團鎖定18%優存、年資計算黨職併公職改革，其中「黨職併公職」的處理條例草案，上週通過黨團協商，完備進行二讀前之程序，黃國昌在臉書表示，力求在明天完成二、三讀，「將連戰等人過去領走的不法金額，早日追討回來。」

立委黃國昌在臉書表示，時力黨團在去年9月提出《公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案》，並於12月完成委員會審查，其後延宕數月，好不容易上週在國民黨未出席的情況下通過黨團協商，完備進行二讀前之程序；明（21日）院會，時代力量將提案把《公教人員退職退休給與併計黨務年資處理條例草案》列為討論事項第一案，力拚在明天之內完成二、三讀。

黃國昌強調，終結「黨職併公職」的不公不義，已經拖延太久了，現在沒有理由再讓連戰等黨官，繼續拖延還錢給人民的時間，希望明天可以讓這草案儘速完成立法，立即終止黨職併公職的不法年金給付，並將連戰等人過去領走的不法金額，早日追討回來。