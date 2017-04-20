遭反年改人士攻擊 王定宇提告主張嚴懲暴徒

2017-04-20 16:07

［記者陳鈺馥／台北報導］民進黨立委王定宇昨日被反年改群眾攻擊，他今日上午完成筆錄，正式提告妨礙自由。他受訪時強調，「一定要嚴懲暴徒，才能保障其他人自由！」

王定宇表示，政府立場是保護陳抗的集會遊行，但群眾只要跨越紅線對人施暴，警方的態度及能力就要拿出來，絕對不能一再輕縱。

「這次丟瓶子，下次就會丟磚頭！」王定宇指出，警方對於暴徒要嚴加偵辦，現場能當場排除的，就要展現執法能力，一旦警方態度軟弱，暴徒就會升高攻擊方式，這次砸媒體SNG車，下次就會變成放火燒，所以一開始就應該劃下法律界限。

王定宇強調，面對動手施暴的暴徒，警方以往都有逮捕組可馬上排除，昨天卻完全沒有，若一開始就排除那幾個動手的人，後面就不會發生一堆遺憾的事，警方對於違法施暴者太過柔和，部署動線也一堆漏洞，都須徹底檢討改進。