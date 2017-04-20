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蔡其昌爭取3千萬元 改善海線偏鄉學校教育設備

2017-04-20  15:27

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌關心學校教育資源城鄉差距問題，今天特別邀請教育部副署長戴淑芬跟台中市教育局主秘方炳坤，到大甲國小、大甲高工、日南國中及大安區三光國4校會勘，今年度並爭取中央3000萬預算，以改善台中海線偏鄉學校教室老舊漏水、圖書室環境簡陋等問題。

蔡其昌表示，這次請教育部國教署及教育局一起來會勘，主要是偏鄉的教育資源與教育設備相對落後，以三光國小來看，圖書館破舊到感覺「我念國小的圖書館都比這裡好」，尤其目前鼓勵閱讀，閱讀讓孩子成長、階級流動，台灣人說「讀冊才有機會」，但三光國小的閱讀空間實在太過狹小老舊，因此爭取兩百萬元預算，希望運用既有教室，透過整體空間設計將新的圖書館變成友善閱讀空間，並增加藏書。

蔡其昌說，空間改善了，孩子才願意留在這裡閱讀，這空間也可作多功能空間使用，包括孩子的藝文表演、家長協談、教師教育訓練等，有好的空間才能讓孩子有一個好的學習環境，這絕對是CP值非常高的一筆投資，希望今年爭取到的預算進行改善後，明年能看到三光國小有全新圖書空間，以鼓勵更多孩子閱讀。

蔡其昌表示，今年共爭取約3000萬元預算，以改善台中海線偏鄉學校設備，這次僅會勘4校，包括大甲高工需增設電腦等數位設備；大甲國小教室屋頂漏水、廁所老舊待整修；大安三光國小圖書室積水西曬嚴重，設備簡陋；日南國中增設電腦及數位學習設備等，希望將老舊破損教學建築跟教學空間不足的問題一併解決

教育部副署長戴淑芬和台中市教育局主秘方炳坤都表示，中央與地方都願意全力支持，協助教育資源不足與城鄉差距的問題。

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  • 立法院副院長蔡其昌會勘大安區三光國小老舊的圖書室。（記者歐素美攝）

    立法院副院長蔡其昌會勘大安區三光國小老舊的圖書室。（記者歐素美攝）

  • 立法院副院長蔡其昌表示，偏鄉的教育資源與教育設備相對落後，因此今年爭取3000萬元預算，以改善台中海線偏鄉學校設備。（記者歐素美攝）

    立法院副院長蔡其昌表示，偏鄉的教育資源與教育設備相對落後，因此今年爭取3000萬元預算，以改善台中海線偏鄉學校設備。（記者歐素美攝）

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