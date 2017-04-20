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不選台北市長？《財訊》：朱立倫將直攻總統大位
2017-04-20 13:40
〔即時新聞／綜合報導〕近日一份關於2018台北市長的民調指出，新北市長朱立倫的支持度僅次於台北市長柯文哲，並贏過台南市長賴清德，外界揣測朱立倫下一步可能前進台北市。而沉寂已久的朱立倫最近也動作頻頻，開始有復出跡象，但有媒體報導，這不是為了競選台北市長做準備，而是為了「保溫」，維持藍營共主的地位，朝再戰總統的目標邁進。
最新一期《財訊》報導指出，在前陣子公布的民調顯示，朱立倫2018年若轉戰北市，將是挑戰競選連任的台北市長柯文哲「最強勁敵」，掀起外界「柯朱對決」的政治想像。不過面對媒體詢問，朱立倫不敢再提「做好做滿」，只敢提「做好」二字，以免再被打臉。
朱立倫明年任期將屆滿，不過有親朱立倫人士斷言，朱現階段最重要的任務，就是做好新北市政工作，完成接班人選的布局，與其轉戰台北市，不如等卸任後直攻2020年總統大位，力圖再起。
一位親朱核心幕僚表示，目前朱立倫絕對不可能參選台北市長，因為一旦屆時朱請假或辭職投入台北市長選戰，新北市長的職務，將由中央指派代理人選，對於朱要達成守住新北市、讓副市長侯友宜順利接班的目的，將更加困難，甚至是「蠟燭兩頭燒」。
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