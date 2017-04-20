稱日鳥居、銅像該除 洪秀柱發言人：「下次就是我了」

曾經跳火圈的洪秀柱競選總部辦公室發言人陳茂嘉。（資料照，記者郭顏慧攝）

2017-04-20 08:56

〔即時新聞／綜合報導〕八田與一銅像遭斬首事件持續延燒，洪秀柱昨稱該行為不應該，洪辦發言人陳茂嘉則激進地說，所有日本人銅像都應該破壞，甚至說：「下次就是我了，會去向警察自首」。

本報報導，昨天洪秀柱表示，八田與一的銅像被砍頭不應該，但政府看到部分民眾對蔣公、孫中山的銅像大肆破壞，卻不聞不問。洪秀柱競選總部辦公室發言人陳茂嘉則說，如果親日派、台獨派，繼續破壞挑逗民族情結，不只八田與一的銅像，在台灣所有日本人的銅像，與皇民化的物品，都會動用愛國的年輕人去破壞。

《聯合報》報導，陳茂嘉說他以個人身分發言，除非蔣公、孫中山銅像不再被破壞，否則會串連去除鳥居、日人銅像，還說：「下次就是我了，會去向警察自首」。