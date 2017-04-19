2千警力死守立院 國民黨批：把良民當土匪

立法院審年改，民眾抗議立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並阻止立委開會。（記者方賓照攝）

2017-04-19 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕反對年金改革群眾今（19日）早包圍立法院，警方為了確保立委能夠順利進入立院，架起拒馬圍出封鎖線，並在護送立委及縣市長進入立院時與反年改群眾爆發肢體衝突，國民黨代主席林政則批警方「把民眾當土匪」。

根據《蘋果日報》報導，針對今早在立院的警民衝突，國民黨代主席林政則下午在國民黨中常會致詞時表示，衝突畫面看得很不忍心，強調支持軍警公教訴求，痛批政府動員2000名警力，架起了鐵拒馬、鐵絲網、鐵護欄等，來對付2500位軍警公教的「良民對抗」，直呼「把民眾當土匪」。

林政則同時肯定國民黨立委，稱黨籍立委在年改一役表現優異，基於對國事關心，替弱勢講話，替受到傷害的人講話。