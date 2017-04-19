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年改審查激戰 民進黨早起守住主席台

民進黨立委在上午7時半順利守住會議室主席台。（記者曾韋禎攝）

2017-04-19  07:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕年金改革今起進入肉搏戰。為確保將審查「公務人員退休撫卹法草案」的立法院司法及法制委員會不遭佔領，民進黨全黨立委在7時動員，順利以人數優勢守住主席台。

雖立法院民進黨團已在昨晚預先借妥相關會議室，並不時有民進黨要夜宿會議室的傳言。不過黨團僅決議，全黨上午7時動員。上午7時不到，就有李俊俋、蘇巧慧、鍾孔炤、李麗芬等多位立委在會議室外守候，但立法院為防萬一，也將走廊兩側的鐵門都拉上，多位立委只能在樓梯間守候。

待上午7時半一帶，議事人員前來準備，一群立委隨即蜂擁而上。國民黨僅有零星幾位立委到場，民進黨順利以人數優勢守住主席台。

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  • 民進黨立委上午7時動員，但只能在鐵門外守候。（記者曾韋禎攝）

    民進黨立委上午7時動員，但只能在鐵門外守候。（記者曾韋禎攝）

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