| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

揪團赴中稱「走向世界」 連勝文遭酸：支那同溫層

2017-04-18  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文日前組團前往中國深圳參訪，並且表示希望能「協助年輕人走出舒適圈、離開同溫層、走向世界」。不過，連勝文卻慘遭網友狠酸：「為什麼阿文帶的人只會往支那飛？這樣支那算不算另個同溫層？」

連勝文在臉書PO文指出，前陣子他和許多過去不認識的新朋友一同前往深圳參訪，並且造訪了中國騰訊公司。連勝文表示：「我一直相信台灣年輕人有足夠能力及創意站上世界的舞台，但這些獨特的技術或創意，要能夠在市場上被廣泛應用，都需要一個能夠讓他們相互激盪的場域和盡情揮灑的舞台。」

不過，網友們在PTT八卦板上卻嘲諷的表示：「可以帶我們往歐美前進嗎」、「創業育成空間（X）養套殺育成空間（O）」、「可是勝文，中國創新一堆都是靠無視智慧財產權的剽竊」、「9.2的世界=中國，沒有其他」、「台灣新創要走出舒適圈應該是往歐美，不是往中國」、「台灣有啥好的idea，中國知道後已經在產線上了」、「這一團一定有背景的」。

廣告
  • 連勝文組團前往中國參訪，太太蔡依珊以及知名作詞人方文山也一起參與。（圖擷取自連勝文臉書頁）

    連勝文組團前往中國參訪，太太蔡依珊以及知名作詞人方文山也一起參與。（圖擷取自連勝文臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 參訪中國 方文山 蔡依珊 連勝文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：揪團赴中稱「走向世界」 連勝文遭酸：支那同溫層


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.