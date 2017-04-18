揪團赴中稱「走向世界」 連勝文遭酸：支那同溫層

2017-04-18 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文日前組團前往中國深圳參訪，並且表示希望能「協助年輕人走出舒適圈、離開同溫層、走向世界」。不過，連勝文卻慘遭網友狠酸：「為什麼阿文帶的人只會往支那飛？這樣支那算不算另個同溫層？」

連勝文在臉書PO文指出，前陣子他和許多過去不認識的新朋友一同前往深圳參訪，並且造訪了中國騰訊公司。連勝文表示：「我一直相信台灣年輕人有足夠能力及創意站上世界的舞台，但這些獨特的技術或創意，要能夠在市場上被廣泛應用，都需要一個能夠讓他們相互激盪的場域和盡情揮灑的舞台。」

不過，網友們在PTT八卦板上卻嘲諷的表示：「可以帶我們往歐美前進嗎」、「創業育成空間（X）養套殺育成空間（O）」、「可是勝文，中國創新一堆都是靠無視智慧財產權的剽竊」、「9.2的世界=中國，沒有其他」、「台灣新創要走出舒適圈應該是往歐美，不是往中國」、「台灣有啥好的idea，中國知道後已經在產線上了」、「這一團一定有背景的」。