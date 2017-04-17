我方援助抗IS聯盟 府：台灣有責任為國際貢獻
2017-04-17 16:01
針對我方將援助抗IS聯盟，黃重諺強調，台灣有責任成為替國際社會貢獻和平及文明的夥伴。（資料照，記者蘇芳禾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院外交及國防委員會今邀請各國安單位首長針對世大運反恐作為進行報告，國防部副部長鄭德美在會中證實，我方已備妥一批價值50萬美元的掃雷器材，等外交部協調完畢之後，就會捐給由美國主導的抗伊斯蘭國（IS）聯盟。總統府發言人黃重諺也強調，台灣有責任成為替國際社會貢獻和平及文明的夥伴。
綜合媒體報導，駐美代表高碩泰日前出席美國召開的抗伊斯蘭國（IS）聯盟部長級會議，民進黨立委蔡適應對此表達肯定之意，他詢問外交部，得知台灣會協助捐贈伊拉克難民組合屋，以及支持聯盟的掃雷計畫。鄭德美也證實此事，強調國軍掃雷技術純熟，目前已備妥價值50萬美元的掃雷器材，包括防護衣、精密儀器等，待外交部協調完畢後即可捐出。
總統府發言人黃重諺今日受訪時被問到，國防部說明我國協助反恐會不會「太過高調」？黃重諺認為，台灣堅持和平、自由、民主和人權的普世價值，積極支持和參與全球性的新興議題和國際合作，除了反恐之外，人道救援、醫療援助、疾病防治研究及跨國打擊犯罪都是行之有年的工作。黃重諺強調，台灣有責任、也樂意成為替國際社會貢獻和平及文明的夥伴。
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