彰化為何需要捷運？ 在地人提「關鍵原因」挺政府
總統蔡英文14日下午到彰化縣聽取綠能招商成果報告，蔡英文也宣布，彰化確定要建設捷運。（資料照，記者張聰秋攝）
〔即時新聞／綜合報導〕中部地區捷運網將逐步形成，總統蔡英文14日宣佈彰化確定建設捷運，將由台中捷運綠線延伸至北彰化，但有不少民眾質疑畫大餅、不切實際。對此，有在地人在網路上發文，點出彰化為何需要捷運來力挺政府。
蔡英文14日親口宣告，未來捷運將從台中高鐵烏日站，延伸至彰化金馬路，其實早在前台中市長胡志強時期，就已有此規劃，卻始終沒下文。捷運綠線延伸彰化預估總經費約138.95億元，中央負擔69.34億、台中市40.49億元、彰化則需負擔29.12億元。
新聞報導一出，網路評價正反都有。就有一名從小在彰化長大，大學才去外地念書的網友在PTT發文，表示「身為一個在地彰化人，對於捷運的立場是樂觀其成，主要是彰化市真的有這方面需求，而且造價不算太貴，雖然捷運不一定比火車快，但多個選擇又不用到台中再轉乘一次，配合上都市計畫，彰化市才有持續發展的空間」。
網友指出，捷運要賺錢不是只有靠運量，那全世界都會虧到爆炸，「最重要是配合整個都市的重劃一起發展，這次的捷運規劃還有配合彰化的都市計畫去做，特別是台化那整塊，雖然說會有炒地皮的情況，但也讓因腹地陷入停滯的彰化市能持續發展，加上工程費用以捷運來說並不算貴（138億），又多蓋了一座兩用橋供公路使用（金馬大橋），因此整體看下來算是值得投資的交通建設」。
再來，從交通問題上來看，彰化市跟台中市完全密不可分，兩城市間通勤人口非常龐大，國道最會塞車的路段其中之一就是大雅至員林這段，而且是不分平假日只要遇到上下班的尖峰時刻都很容易塞，另外一條大動脈台74中彰快速道路一到尖峰時刻一樣非常塞。而台鐵的短程旅客運量，「台中-彰化的」排第6名，只比第3名的「台北-中壢」少1000旅次，是「台北-中壢」人數的8成左右，最繁忙的「台北-桃園」每小時最多塞8班、平均約6班，而「台中-彰化的」目前最多6班，平均約5班，因此網友就認為，「可以增班的數量非常有限，不是單靠鐵路就能解決的」。
此外，網友也建議先將捷運附近的轉乘配套弄好，才能發揮更好的效率，「看能不能把鄰近鄉鎮（鹿港、和美、秀水、芬園）的公車路線延伸到這裡來」。
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