駁張景森臉書 新北市府批：父子騎驢
〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院經濟委員會今天舉行「前瞻基礎建設特別條例─軌道建設」公聽會，行政院政務委員張景森昨晚在臉書發文，指政府預計在大台北軌道建設投入1兆2000億元，這是未來8年全國軌道特別預算的3倍，質疑新北市長朱立倫出席公聽會，「不知道要靠北中央什麼？」。新北市政府則重話回批，出席與否中央都有意見，根本是政治版的「父子騎驢」。
張景森指出，過去20年，政府投資在大台北軌道建設共1兆1842億元，未來新北市至少再投入203億元，總共是1兆2000億元，這是未來8年全國軌道特別預算的3倍。他說：「朱立倫市長明天出席立法院公聽會，真不知道他要靠北中央什麼？」
張景森說，朱立倫如果能擺脫天龍國本位，承諾未來規劃捷運時不會再亂劃虛線，讓中央窮於應付，並願意負擔更多自籌款，減輕中央負擔，讓政府有資源挹注到基礎建設落後的都會區，像基隆、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、花東等這些「地鼠國」的悲情城市，才像是有點高度的政治人物。
新北市政府副發言人葉元之不滿回批，「不出席，說你沒爭取，出席了，說你來靠北」，政治版的父子騎驢，在張景森臉書實際上演。朱立倫出席立法院的公聽會，張政委竟然發臉書操弄城鄉對立，令人遺憾。
葉元之表示，心裡已經有既定立場的人，從來不缺欲加之罪，如果一開始就內定雙北沒份，又何必東挑西撿的假裝要雙北前來報告？他說，張景森也在台北市政府服務過，現在這樣講大台北地區，對市民情何以堪？
葉元之呼籲，希望張景森明確指出，新北市哪一條捷運是「亂劃虛線」，和前瞻計劃的內容比較一下，全國人民心中自有一把尺。
市府發言人張其強表示，每位地方首長努力爭取軌道建設這是趨勢，也是職責所在。張景森一手掌握全台灣未來幾年好幾千億元的軌道建設經費，希望能夠一切無私、少出口水。
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