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中國社運人士藉來台旅遊 跳機尋求政治庇護

2017-04-15  16:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國社運人士張向忠12號跟團來台旅遊，但過了2天突然跳機脫團。沒想到他昨日現身接受媒體專訪，指出跳機的原因，是受近日台灣NGO工作者李明哲事件影響，決定留在台灣尋求政治庇護。

張向忠接受《自由亞洲電台》專訪時談到，他在中國因參加新公民運動，遭羅織罪名入獄3年，雖於去年獲釋但仍遭到監控騷擾，無法接受中共一黨獨大且不公不義的作為。

就在張向忠12日來台參加8日環島旅遊團時，看到了李明哲妻子李凈瑜所寫的「給台灣人民的一封信」中寫到，「我必須戰鬥下去，我不會讓我先生為獲得自由而失去尊嚴，像狗一樣活未來的一生。中國再強大，也只能剝奪我們的生命與自由，但絕對粉碎不了我們的尊嚴。」被她不輕易向中共屈服的精神所感動，決定跳機脫團，留在台灣向政府尋求政治庇護。

張向忠進一步描述，「很多人在攻擊李凈瑜的時候，台灣有多少人能站在她的立場著想？」看到了信中的文字，讓他毅然決然留在台灣，強調「中華民族骨氣的人在哪，我就留在那！」

張向忠還說，為了不被發現，他在脫隊時連行李都沒拿就離開，只帶走手機、護照、入境簽證、釋放證明書、5000元人民幣和一本《中國古代神話文化尋蹤》。另據《中央社》報導，交部通觀光局已獲悉此事，但還未能與張向忠聯繫。

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  • 中國社運人士張向忠受李明哲事件啟發，決定留在台灣尋求政治庇護。（圖片擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

    中國社運人士張向忠受李明哲事件啟發，決定留在台灣尋求政治庇護。（圖片擷取自「自由亞洲電台普通話 RFA Chinese」Youtube）

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相關關鍵字： 李凈瑜 中國 台灣 張向忠 政治庇護 旅遊 李明哲
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