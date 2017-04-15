朝鮮半島陷核危機 傳我軍方：「戰爭可能性極低」

美軍航空母艦「卡爾文森號」駐於釜山外海。（美聯社）

2017-04-15 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕北韓聲稱第六次核武試驗的準備工作大致完成，引發外界擔憂，美方則派出航母駛向朝鮮半島，加上中、俄等國勢力，朝鮮半島區域情勢緊繃。媒體報導，我國軍方指出「發生真正戰爭的可能性極低」。

《上報》報導，昨國安會召開高層會議，政、軍、金融首長與會。國防部指出，自美方掌握的情資得知，雖然北韓可能試射，美方也勢必攔截因應，但雙方「發生真正戰爭的可能性極低」，軍方也未因此成立專案小組。

報導指出，府方獲得訊息，美朝雙方衝突的時間點可能在4月下旬之後，情勢的主導權也將轉向美國。