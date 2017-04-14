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「會出事」言論發酵？ 上海台辦主任走秘道訪柯P

2017-04-14  19:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕上海市台灣事務辦公室主任李文輝今率團至台北市政府拜會，台北市政府發言人劉奕霆表示，李文輝一行4人，此次拜會主要目的是討論今年6月底在上海舉辦的雙城論壇，不過才剛開始討論細節，一切都還需要等雙方幕僚進一步確認後，會再對外說明。

不過，不知是否因柯文哲昨天一席「世大運中國團會出事」發言產生效應，此次拜會行程極為保密，大批媒體在市長室外，從下午3點多開始守候至將近晚上6點半，卻只見北市府發言人劉奕霆緩緩步出市長室表示，拜會已結束，貴賓離開了。據透露，市長室另有秘密通道，李文輝一行應是由該秘密通道進出。

據了解，此次禮貌性拜會由柯文哲親自接待，北市府秘書長兼世大運執行長蘇麗瓊、國際事務委員會執行長饒慶鈺等2位官員陪同。

對於為何禮貌性拜會行程感覺非常機密？劉奕霆僅說，這本來就是禮貌性拜會行程，沒有對外公開。媒體進一步問，是不是有人身安全的疑慮才會如此保密？劉否認有任何人安身安全的顧慮，跳針說「就是禮貌性的拜會而已。」

劉奕霆說明，雙方主要針對今年雙城論壇舉辦的細節進行會談，包括舉辦地點、時間以及場地等，從5點鐘開始到6點鐘左右結束，雙方做了大約1個小時左右的會談。

現場媒體問，是否有談到維安的問題？劉奕霆回應，各方面的細節都有談到，但因為才剛開始洽談，包含時間等都尚未確定，會等到有最新的內容再跟大家說明。

另外，有媒體問，北市府有沒有希望先談什麼，例如世大運或是產業方面合作的議題？劉表示，因為今年要舉辦2017的世大運，當然有談到說，是不是到上海市參加雙城論壇的時候，可以看一看他們的場館設施，不過都還在洽談中；待幕僚洽談細節後，不排除還有下一次的拜會。

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  • 劉奕霆否認有任何人安身安全的顧慮，跳針說「就是禮貌性的拜會而已。」（記者沈佩瑤攝）

    劉奕霆否認有任何人安身安全的顧慮，跳針說「就是禮貌性的拜會而已。」（記者沈佩瑤攝）

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