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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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反政院版年改 工鬥今從高雄苦行18天上凱道

2017-04-13  18:11

〔記者黃良傑／高雄報導〕來自各地工會合組「工鬥」團體，今天由高市勞工公園出發，將苦行18天至凱達格蘭大道，表達對執政黨年金「修惡」的不滿，工鬥強調「勞工不是好欺負的」，抨擊蔡政府僅延續馬政府「多繳、少領、延後退」，不願面對勞工「低薪弱勢」問題，預計4月30日抵達凱道，銜接勞動節的五一大遊行。

工鬥成員陳姳臻表示，總統蔡英文競選時曾與工鬥見面，承諾年金制度將保障「最基本的生活需求」，但勞保年金付委版本中，逕將退休年金採計標準，由5年延長至15年，低薪勞工甚至有人只領9千元勞保年金，薪資採計延長後，將使年金再減少1至2千元，根本達不到基本生活需求。

工鬥發言人毛振飛強調，工人勞保有天花板卻沒有樓地板，要求修法把基本生活保障2萬1千零9元納為樓地板，讓用生命拚經擠的勞工，退休後獲得基本生活需求的保障。

工鬥批評行政院版勞保條例修正草案，除將保險費率9.5％逐年提高0.5％至12％，竟還要加長投保薪資採計年分，藉由15年平均數減少年金給付，勞工不要改惡的勞保，要求蔡英文兌現選舉支票。

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  • 工鬥勞團從高雄勞工公園出發苦行，行前抨擊蔡政府僅延續馬政府「多繳、少領、延後退」，不願面對勞工「低薪弱勢」問題，18天後苦行北上至凱道，將銜接五一大遊行。（記者黃良傑攝）

    工鬥勞團從高雄勞工公園出發苦行，行前抨擊蔡政府僅延續馬政府「多繳、少領、延後退」，不願面對勞工「低薪弱勢」問題，18天後苦行北上至凱道，將銜接五一大遊行。（記者黃良傑攝）

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