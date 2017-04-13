曾罵中共土匪...傳李登輝不滿蔡英文沒替李明哲出聲

傳出前總統李登輝不滿總統蔡英文在此事上竟然沒有「發聲」！（記者叢昌瑾攝）

2017-04-13 19:03

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工李明哲被中國以「危害國家安全」名義拘留，傳出前總統李登輝不滿總統蔡英文在此事上竟然沒有「發聲」！

根據《風傳媒》報導，社民黨召集人范雲、全國委員苗博雅、嚴婉玲等人，日前前往翠山莊，當面向李登輝請益，討論議題包羅萬象，如蔡政府司改、南向、一例一休等議題都有談到。

據與會者透露，李登輝也主動提及李明哲案，並舉當年千島湖事件後，他以「土匪」痛批中國，認為蔡英文沒在此事上發聲，對於蔡政府的作法顯有不滿。

一名黨政人士表示，李明哲事件爆發後，府內開了不少會，對情勢都有掌控，但李妻對此事有定見，府院黨只能尊重，他也感嘆說，民進黨上下已挺成這樣，但社會呈現的效果卻是執政黨沒做事，「好像不出來講狠話、放大話，就不是挺？」