| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 政治

國安局擔憂美對台軍售延宕 外交部表態樂觀

2017-04-12  10:35

〔記者呂伊萱／台北報導〕「川習會」上週落幕，外交部、國安局與陸委會今受邀至立法院進行「川習會」會後專案報告。國安局副局長周美伍及陸委會副主委林正義均表示，擔憂美國對台軍售未來會因中國掣肘而延宕；外交部次長李澄然則對此議題表示審慎樂觀。

立法院外交及國防委員會今邀請外交部長李大維、國安局與陸委會等相關部會，出席「川習會後我國外交與國安因應作為」專案報告並備詢。李大維因公務出國請假，由次長李澄然代理出席。

3個部會分別提出對「川習會」的分析報告，民進黨立委羅致政比對3部會報告發現，唯有國安局特別在報告中點出，擔憂美國對台軍售因中國掣肘而延宕，以此詢問外交部與陸委會。國安局在報告中指出，事前中共理解不易在此次元首會晤中，獲致美方在涉台議題上讓步，但中共仍警惕美對台軍售可能影響美中關係穩定。

國安局認為，川普政府雖保證不會在北韓、「一中」及對台軍售上有所謂交易，但未來美方仍可能受到中共施壓影響，「改變售台武器清單」或「推遲宣布對台軍售」。羅致政卻發現，在外交部與陸委會的專案報告中都沒有提及「川習會」可能對軍售的影響，相較於國安局的觀察「審慎悲觀」，羅詢問外交部與陸委會的評估與觀察。

李澄然先是回答「當然什麼事情都有可能發生」，但羅致政對此回答並不滿意繼續追問，李澄然說明，川普陣營的資深官員罕見地在「川習會」前3次重申美國的一中政策包含「台灣關係法」，而根據該法美國有對台承諾，但仍未正面回答羅致政的提問。羅質問外交部是否同意國安局的立場？李澄然才回答，「目前來講我們是比較樂觀」。

林正義則說，非常同意國安局的分析。林正義說明，因為川普需要考慮「特別時機點」，雖依照「台灣關係法」，美國對台軍售一定會持續，但「時間可能稍微延後」。

相關影音

廣告
  • 外交部次長李澄然12日赴立法院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

    外交部次長李澄然12日赴立法院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台美軍售 外交部 川習會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧橙香魚排
電鍋菜✧翠玉蛤蜊
用電鍋就能做優格！
台式滷排骨這樣做！
轉寄

標題：國安局擔憂美對台軍售延宕 外交部表態樂觀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月12日‧星期三‧丁酉年三月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.