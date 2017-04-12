國安局擔憂美對台軍售延宕 外交部表態樂觀
〔記者呂伊萱／台北報導〕「川習會」上週落幕，外交部、國安局與陸委會今受邀至立法院進行「川習會」會後專案報告。國安局副局長周美伍及陸委會副主委林正義均表示，擔憂美國對台軍售未來會因中國掣肘而延宕；外交部次長李澄然則對此議題表示審慎樂觀。
立法院外交及國防委員會今邀請外交部長李大維、國安局與陸委會等相關部會，出席「川習會後我國外交與國安因應作為」專案報告並備詢。李大維因公務出國請假，由次長李澄然代理出席。
3個部會分別提出對「川習會」的分析報告，民進黨立委羅致政比對3部會報告發現，唯有國安局特別在報告中點出，擔憂美國對台軍售因中國掣肘而延宕，以此詢問外交部與陸委會。國安局在報告中指出，事前中共理解不易在此次元首會晤中，獲致美方在涉台議題上讓步，但中共仍警惕美對台軍售可能影響美中關係穩定。
國安局認為，川普政府雖保證不會在北韓、「一中」及對台軍售上有所謂交易，但未來美方仍可能受到中共施壓影響，「改變售台武器清單」或「推遲宣布對台軍售」。羅致政卻發現，在外交部與陸委會的專案報告中都沒有提及「川習會」可能對軍售的影響，相較於國安局的觀察「審慎悲觀」，羅詢問外交部與陸委會的評估與觀察。
李澄然先是回答「當然什麼事情都有可能發生」，但羅致政對此回答並不滿意繼續追問，李澄然說明，川普陣營的資深官員罕見地在「川習會」前3次重申美國的一中政策包含「台灣關係法」，而根據該法美國有對台承諾，但仍未正面回答羅致政的提問。羅質問外交部是否同意國安局的立場？李澄然才回答，「目前來講我們是比較樂觀」。
林正義則說，非常同意國安局的分析。林正義說明，因為川普需要考慮「特別時機點」，雖依照「台灣關係法」，美國對台軍售一定會持續，但「時間可能稍微延後」。
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