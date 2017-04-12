石門水庫擬建排砂隧道 新北批「以鄰為壑」
2017-04-12 09:24
經濟部水利署擬在石門水庫阿姆坪段興建防淤排砂隧道，新北市政府批評「以鄰為壑」，這項工程將造成大漢溪及淡水河流域嚴重淤積，甚至釀成水患。圖為淡水河。（記者賴筱桐攝）
〔記者賴筱桐／新北報導〕經濟部水利署擬在石門水庫阿姆坪段興建防淤排砂隧道，將水庫中的泥砂排入大漢溪流域，新北市政府重批，「不能接受這種以鄰為壑的政策」，這項工程將造成大漢溪及淡水河流域嚴重淤積，甚至釀成水患。
立法院經濟委員會今天舉行前瞻基礎建設計畫公聽會「水環境建設」，其中興建雙溪水庫與石門水庫阿姆坪防淤隧道2項重要工程，都與新北市密切相關。
新北市水利局長古沼格表示，市府在石門水庫阿姆坪防淤排砂隧道工程對下游影響的相關會議中，已多次表達意見。這項工程設計流量達每秒600立方公尺，會把大量石門水庫的淤砂排入新北市境內的大漢溪流域，嚴重影響淡水河地形地貌，對中下游生態造成重大衝擊。上週市府取得行政院前瞻基礎建設計畫完整資料後，發現這項工程竟已納入。
古沼格表示，經濟部多年來並未在石門水庫的枯水期積極清淤，反而多次在颱風過後順勢排砂，造成新北市境內大漢溪下游及淡水河嚴重淤積，中央每年未補助大漢溪與淡水河清淤經費，如今竟要以排砂隧道將更多石門水庫的淤砂排入大漢溪，新北市堅決反對這項工程，並要求新北市須派出代表參加環評。
新北市政府呼籲，雙北市立委應不分黨派，共同反對這項計畫，市府也會透過新聞稿發布表達立場，若中央不重做環評，也不對大漢溪及淡水河清淤提供經費，並協助處理淤泥去向，新北市將以最激烈的方式阻擋這項工程。
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