藍議員籲柯P學習快速修正精神 才能變成台灣川普

台北市長柯文哲11日赴議會進行施政報告，國民黨議員陳重文拿出美國總統川普的面具，要求柯好好學習川普。（記者羅沛德攝）

2017-04-11 15:23

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲今下午到市議會進行施政報告。但國民黨團發動杯葛，議員陳重文批評，書面施政報告的書皮包裝很美，內容卻令人不予置評，例如：幼兒園各項滿意度都8、9成以上，但不知數據從何得來？但針對立法院換地案、大巨蛋歹戲拖棚等「瞎政策」卻沒有詳盡說明。

陳重文批評，書面施政報告的實際內容，不若書皮精美。針對立法院換地案、行動派出所及監視器胎死腹中、大巨蛋歹戲拖棚、內湖塞車、南港瓶蓋工廠跳票、北藝中心變下個大巨蛋等「瞎政策」，都沒有詳盡說明。

陳重文接著拿出美國總統川普的面具。陳說，台北市長柯文哲、川普均為政治素人，而柯曾評「川普的優點是修正速度更快」。

陳指出，柯文哲的政治判斷力差、又是自走砲，而施政報告也沒有具體數字。陳呼籲，要多學學川普，盡快修正，如此全國民調會才會攀升，甚至有望變成「台灣的川普」。

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