2018朱立倫成最強對手？ 柯P：事情發生再說

2017-04-11 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕媒體昨公布「2018台北市長初選民調」，新北市長朱立倫若參選，其支持度，不僅高於台南市長賴清德，甚至僅落後台北市長柯文哲約0.3%。對此，柯P表示，尚未發生的事，擔心幹嘛？

綜合媒體報導，柯P今被問到，若朱立倫參選明年台北市長選舉，是否會成為他最強的競爭對手，他表示，這樣的假設性問題，不論怎麼問，答案都一樣，認真做好今天該做的事就好了；至於是否傷感情，他則回，等事情發生再來煩惱。