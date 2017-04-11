知情人士：自稱蔡正元助理 兩週前宣稱有管道救李明哲

知情人士表示，李明哲妻子李淨瑜（圖左）約在二週前接到自稱是蔡正元助理人士電話，宣稱有管道救李明哲。（資料照，記者姚介修攝）

2017-04-11 12:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前民進黨黨工、文山社區大學學程經理李明哲3月19日從澳門進入中國後即遭國安單位拘留，李明哲的妻子李凈瑜於4月7日公佈與國民黨政策會執行長蔡正元的前特助李俊敏的協議，批評李俊敏是「兩岸掮客」。知情人士指出，李凈瑜首次開完記者會後，就接到自稱是蔡正元助理的人打電話說，稱有管道可以救人。

對於李明哲案的發展，知情人士表示，李凈瑜大約在兩週前就收到自稱蔡正元的助理來電表示，稱「有管道可以救人」，但李凈瑜則沒有接受。綠營當然會希望以營救為優先，讓李明哲可以儘速被釋放，才能回來釐清案情，不過現在事情的發展，讓人滿擔憂的，家屬的自主性很強，「尊嚴跟生命當然都很重要」。

知情人士也表示，中國官方要怎麼回應，拿捏要很小心，否則中國可能傷人三百，自損七千。

知情人士也說，李明哲太太李凈瑜在退出民進黨的前主席施明德辦公室上班；而李明哲則是曾在前主席許信良前妻、前立委許鍾碧霞國會辦公室工作，李明哲夫婦跟兩位民進黨前主席的淵源，也讓整個事件增加了許多敏感性。