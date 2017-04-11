郝龍斌稱KMT可讓台灣錢淹腳目 鄉民：8年拼到22K？

2017-04-11 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌表示，要參選的原因就是要讓國民黨走出新路、重新站起；對此，網友反應不一。

郝龍斌在臉書表示，他出來選黨主席，就是要幫國民黨找到一位能為黨勝選、又能解決台灣經濟困境的候選人，國民黨要重返執政，必須要能無私的為台灣著想，「目前民意告訴我們，郭台銘先生有機會打敗民進黨的候選人，且符合人民對領導人的需求，包括魄力、重振經濟、翻轉台灣！」

郝龍斌表示，國民黨可以讓台灣經濟起飛、可以讓台灣錢淹腳目，所以當時的黃金年代，民眾認同國民黨、而國民黨也有驕傲自信。

郝龍斌強調，國民黨要找回人民的信任，要找回國民黨的光榮感，唯有一條路，那就是再次窮盡洪荒之力，去找出台灣經濟的出路，去找出能解決台灣經濟的領航者！「這就是我擔任黨主席後，最重要的使命！」

文章一出後，引起不同看法，粉絲認同說，「國民黨一定要強」、「國民黨要加油呀」；PTT上的鄉民則是酸說，「所以2008~2016這段期間有起飛了嗎？記得馬總統也舉不少債」、「黨產淹腳目」、「8年就知道經濟神話和國民黨沒關係了 拼到22k」。