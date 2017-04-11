| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

郝龍斌稱KMT可讓台灣錢淹腳目 鄉民：8年拼到22K？

2017-04-11  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌表示，要參選的原因就是要讓國民黨走出新路、重新站起；對此，網友反應不一。

郝龍斌在臉書表示，他出來選黨主席，就是要幫國民黨找到一位能為黨勝選、又能解決台灣經濟困境的候選人，國民黨要重返執政，必須要能無私的為台灣著想，「目前民意告訴我們，郭台銘先生有機會打敗民進黨的候選人，且符合人民對領導人的需求，包括魄力、重振經濟、翻轉台灣！」

郝龍斌表示，國民黨可以讓台灣經濟起飛、可以讓台灣錢淹腳目，所以當時的黃金年代，民眾認同國民黨、而國民黨也有驕傲自信。

郝龍斌強調，國民黨要找回人民的信任，要找回國民黨的光榮感，唯有一條路，那就是再次窮盡洪荒之力，去找出台灣經濟的出路，去找出能解決台灣經濟的領航者！「這就是我擔任黨主席後，最重要的使命！」

文章一出後，引起不同看法，粉絲認同說，「國民黨一定要強」、「國民黨要加油呀」；PTT上的鄉民則是酸說，「所以2008~2016這段期間有起飛了嗎？記得馬總統也舉不少債」、「黨產淹腳目」、「8年就知道經濟神話和國民黨沒關係了 拼到22k」。

廣告
  • 郝龍斌表示，他出來選黨主席，就是要幫國民黨找到一位能為黨勝選、又能解決台灣經濟困境的候選人。（資料照，記者朱沛雄攝）

    郝龍斌表示，他出來選黨主席，就是要幫國民黨找到一位能為黨勝選、又能解決台灣經濟困境的候選人。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 郝龍斌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：郝龍斌稱KMT可讓台灣錢淹腳目 鄉民：8年拼到22K？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.