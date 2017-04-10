左轟港右批星 柯文哲否認失言、拒道歉

柯文哲聯訪時仍否認失言，且果斷拒絕向港民道歉，甚至稱「不是所有時間都可講實話」。（記者廖振輝攝）

2017-04-10 14:40

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲昨受邀參加《新新聞》社慶系列演講，再度語出驚人，左轟「香港不只小，連選舉、自由的靈魂都沒有」，又砲轟「新加坡是住在籠子裡面的金絲雀」。外界認為此番言論不當，但柯今聯訪時仍否認失言，且果斷拒絕向港民道歉，甚至稱「不是所有時間都可講實話」。

柯文哲3月底出訪東協國家時曾說，「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，此番言論引起的討論迄今未歇。豈料，柯文哲昨受邀演講時，加碼轟「香港不只小，連選舉、自由的靈魂都沒有」，另砲轟新加坡是「住在籠子裡面的金絲雀」。

此番言論遭現場港人、智庫「民主思路」理事黃梓謙回擊，「我們不是沒有靈魂、沒思想的小島」，呼籲柯文哲能謙虛一點。另黃也諷，台灣經濟不佳，10年前翻閱台灣報紙，大學生收入25K；如今再翻報紙，大學生收入26K。

對此，網友王派振在新聞連結留言，「自吹自擂已經很糗了，還公開譏諷其他國家，這其實滿丟臉的，拜託自制一下」。網友Tsai Zong則諷柯文哲是「男版洪秀柱」，愛胡扯。另有港澳網友Kam Tim Chan怒嗆：「香港是小島又怎樣？臺灣是中國最大的島就很了不起？跩甚麼跩？」

面對港人批評、網友砲聲隆隆，柯文哲卻依舊自我感覺良好。他今聯訪表示，去年7月出訪新加坡，並與對方部長進行閉門會議；他在該會議時，就曾講過類似言論（指「新加坡是住在籠子裡面的金絲雀」），但對方僅苦笑回應。

媒體問柯，此言論會否造成外交滋擾？柯未正面回應並說，「有時候市長跟市民講話應該不太一樣」柯進一步說，台灣好不容易才擁有民主、多元、自由開放，值得珍惜；但不可諱言，有時民主、民粹搞不清楚，還被人家嘲笑經濟成長差。被嘲笑的部分要急起直追，例如：經濟成長、都市建設、國際化都輸人家，需要繼續要努力。

對於近日的爭議言論，柯文哲迄今不認為是失言，並稱「不是每個時候都可以講實話」。媒體認為相關言論已傷害港人情感，有否打算道歉？柯則果斷拒絕：「不用吧。」

另外，柯文哲曾因不滿「愛滋案」遭彈劾，2012年時揚言移民新加坡。媒體問柯，是否還想移民？柯說不會，過去的言論是氣話；出訪新加坡後，他還是喜歡台灣的民主自由多元開放。

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