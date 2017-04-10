台中人口超越高雄 恐提前今年中達成
2017-04-10 11:07
〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄與台中人口差距逐步縮減，目前僅剩6608人！雖然台中市長林佳龍今年2月曾預告，台中人口今年底可望超越高雄，但依據今年來每個月2000人的消長速度，預估今年6、7月，高雄人口將被台中超越。
去年1月，高雄市總人口277萬8000餘人，雖仍居全國第2，但與台中市的人口差距已拉近到3萬4000餘人，當時外界即預估，若趨勢不變，今年恐被台中超越。
今年1月底，高雄總設籍人口與台中差距又拉近到1萬0327人，台中市長林佳龍2月參加台中首屆青年議會，指台中人口今年底有望超越高雄，成為台灣第二大城市。
根據最新統計，截至今年3月底，台中人口 2 77萬2118人，高雄人口 277萬8726人，差距僅剩6608人。
以3月來說，台中設籍人口增加1762人，高雄設籍人口減少326人，雙方消長約2000人，依此速度估算，最快今年今年6、7月，高雄人口將被台中超越。
對此，高雄市民政局強調，高雄勞保投保人口10年來持續增加，部分卻未在高雄設籍，另有部分離島鄉親定居高雄，但考量優惠，戶籍仍在離島家鄉，還有北高雄部分家庭考量孩童就近就學，把戶籍遷往台南，各種情況顯示，實際在高雄的人口，遠多於設籍數。
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