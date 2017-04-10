| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新台幣續疲弱 一度貶向30.7元價位
 首頁 > 政治

台中人口超越高雄 恐提前今年中達成

2017-04-10  11:07

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄與台中人口差距逐步縮減，目前僅剩6608人！雖然台中市長林佳龍今年2月曾預告，台中人口今年底可望超越高雄，但依據今年來每個月2000人的消長速度，預估今年6、7月，高雄人口將被台中超越。

去年1月，高雄市總人口277萬8000餘人，雖仍居全國第2，但與台中市的人口差距已拉近到3萬4000餘人，當時外界即預估，若趨勢不變，今年恐被台中超越。

今年1月底，高雄總設籍人口與台中差距又拉近到1萬0327人，台中市長林佳龍2月參加台中首屆青年議會，指台中人口今年底有望超越高雄，成為台灣第二大城市。

根據最新統計，截至今年3月底，台中人口 2 77萬2118人，高雄人口 277萬8726人，差距僅剩6608人。

以3月來說，台中設籍人口增加1762人，高雄設籍人口減少326人，雙方消長約2000人，依此速度估算，最快今年今年6、7月，高雄人口將被台中超越。

對此，高雄市民政局強調，高雄勞保投保人口10年來持續增加，部分卻未在高雄設籍，另有部分離島鄉親定居高雄，但考量優惠，戶籍仍在離島家鄉，還有北高雄部分家庭考量孩童就近就學，把戶籍遷往台南，各種情況顯示，實際在高雄的人口，遠多於設籍數。

廣告
  • 高雄設籍人口，今年中恐被台中超越，圖為舉辦演唱會時，高雄捷運人潮。（記者葛祐豪攝）

    高雄設籍人口，今年中恐被台中超越，圖為舉辦演唱會時，高雄捷運人潮。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人口 離島
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：台中人口超越高雄 恐提前今年中達成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.