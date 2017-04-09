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國台辦轉交李明哲家書 傳中間人是蔡正元前特助

李凈瑜明天將赴中尋夫。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-09  21:40

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前黨工李明哲遭中國國安單位拘留，中國國台辦今天發新聞稿表示，7日已透過有關團體轉交李明哲親筆信給其父母與妻子，外傳該團體指的是國民黨前立委蔡正元的前特助李俊敏。

國台辦新聞稿指出，基於人道考量，海協會已在7日透過台灣有關團體，向李明哲妻子通報相關情況，也轉交親筆信給李明哲家人。文中也提到，李明哲因危害國家安全活動，正在有關部門調查，此案受到台灣別有用心的組織和人士蓄意造謠，對中國方面惡意攻擊，這種破壞兩岸關係的伎倆不可能得逞。

《風傳媒》報導，外傳新聞稿指的「台灣有關團體」是蔡正元的前特助李俊敏，蔡正元今天受訪表示，7日中午12點半在延吉街將家書交給李凈瑜，但他未證實是李俊敏。

不過長期協助李淨瑜的文山社區大學校長鄭秀娟表示，李淨瑜雖有接到電話，但對方表示有李明哲親筆信，卻只有影本，因此李凈瑜沒有收到該信函。鄭秀娟表示，國台辦應說清楚是哪個團體委託，並強調即便國台辦發新聞稿，也要真的見到人才算數。

陸委會副主委邱垂正則指出，陸委會目前不清楚此事，也不清楚信的內容。國台辦應該依通報機制告訴台灣，否則無法確定訊息的真實性、權威性，家屬也無法相信。

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