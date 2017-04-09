| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

胡志強今天當阿公 臉書分享喜訊

2017-04-09  18:51

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席胡志強當阿公了！他在臉書分享喜訊表示，孫子在今天中午順利出生，是個3270公克的健康寶寶。消息傳出，網友紛紛按讚，並恭喜「胡爺爺」。

胡志強的兒子胡韡耀去年結婚，媳婦翁湘婷今天中午在台中順利產下一子。胡志強傍晚在臉書張貼胡韡耀抱著新生兒的照片，照片中，寶寶緊盯著爸爸，相當溫馨。

胡志強在臉書表示，「在這邊跟每個好朋友分享一個喜事。我的孫子在今天中午順利出生，是個3270公克的健康寶寶。謝謝大家的祝福與關心」。

廣告
  • 胡韡耀抱著剛出生的兒子。（翻攝自胡志強臉書）

    胡韡耀抱著剛出生的兒子。（翻攝自胡志強臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 胡志強 胡韡耀 阿公
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：胡志強今天當阿公 臉書分享喜訊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.