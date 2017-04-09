胡志強今天當阿公 臉書分享喜訊
2017-04-09 18:51
〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨副主席胡志強當阿公了！他在臉書分享喜訊表示，孫子在今天中午順利出生，是個3270公克的健康寶寶。消息傳出，網友紛紛按讚，並恭喜「胡爺爺」。
胡志強的兒子胡韡耀去年結婚，媳婦翁湘婷今天中午在台中順利產下一子。胡志強傍晚在臉書張貼胡韡耀抱著新生兒的照片，照片中，寶寶緊盯著爸爸，相當溫馨。
胡志強在臉書表示，「在這邊跟每個好朋友分享一個喜事。我的孫子在今天中午順利出生，是個3270公克的健康寶寶。謝謝大家的祝福與關心」。
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