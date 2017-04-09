台南市長綠營7搶1？王定宇將宣布投入黨內初選
2017-04-09 09:07
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王定宇今天將在台南前縣長陳唐山陪同下，宣布參加2018台南市長的黨內初選，這也讓民進黨人士在台南市長的寶座上，似乎陷入7搶1的白熱戰。
綜合媒體報導，除了王定宇，民進黨立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲、林俊憲，以及台南市前副市長顏純左、民進黨前副秘書長李俊毅等人，也都曾表態要參選台南市長。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 鷹群搞輪休 K.O.騎士3巨頭
- 王毅：美中建立四高級別對話機制
- 誇張！工廠二氧化氮外洩 橘黃色煙霧飄2公里
- 〈親子會客室〉學習面對欲望
- 重機載愛妻 看海遇死劫
- 《機場捷運各站系列報導》A17領航站 住宅為主商業少
- 80年代軍火大亨何振豪落網
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- 花蓮酒駕撞爛巡邏警車 2醉男4警察受傷
- 克蕭的舊愛 殷仔的新歡
- 吳念真 勇敢正視死亡
- 瑞芳公所設升降椅 嘉惠身障者
- 遠雄工地偷倒廢土 被罰款停工
- 莫斯科2列火車追撞 車廂脫軌嚴重變形
- 球評看殷仔／局局首棒out 配球模式生變
- 大福彩》頭獎摃龜
- 雙龜落難 漁民割網搶救
- 〈夫妻診療室〉外遇玩咖現形 當機立斷走人
- 日官民組團隊 競標東芝記憶體
- 《觀察筆記》川普揮斧
- 《衝突的一天》首映 學運律師力挺
- 悍將欲止9連敗大低潮 今日賽事預告與轉播
- 美俄外長通話 俄抱怨美幫恐怖主義大忙
- 創傷情境揮之不去 復原路漫漫
- 永不後悔的愛 夫妻攜手抗病魔
- 〈生活停看聽〉街頭演出 小錢大鼓勵
- 恆基陳志成 獲兒童醫療貢獻獎
- 疑俄空襲敘西北部 至少18平民喪生
- 35年沒看病 勇伯終於有身分了
- 3月出口看好連六紅 成長雙位數
- 蔡振南 人要活得尊嚴
- 50歲珍娜傑克森才生子不久 驚傳與億萬富商老公離婚！
- 美轟完敘利亞 川普才告知習近平
- 復興陸橋4.17拆除 6.1恢復通車
- 感謝庇佑 信徒背武財神爺徒步環島
- 自由廣場》老大哥監控 方便到害死人
- NBA》西河被質疑刷數據 Kobe力挺：什麼蠢問題
- F1上海站排位賽 韓密爾頓飆速奪竿位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台南市長綠營7搶1？王定宇將宣布投入黨內初選
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分