台南市長綠營7搶1？王定宇將宣布投入黨內初選

2017-04-09 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王定宇今天將在台南前縣長陳唐山陪同下，宣布參加2018台南市長的黨內初選，這也讓民進黨人士在台南市長的寶座上，似乎陷入7搶1的白熱戰。

綜合媒體報導，除了王定宇，民進黨立委葉宜津、陳亭妃、黃偉哲、林俊憲，以及台南市前副市長顏純左、民進黨前副秘書長李俊毅等人，也都曾表態要參選台南市長。