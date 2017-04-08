蔡正元參戰籲罷免黃國昌 理由讓民眾直批「無聊」

2017-04-08 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量黨主席黃國昌日前決定控告國民黨主席洪秀柱誹謗，國民黨也表示將正面迎戰。國民黨政策會執行長蔡正元今（8日）則在臉書上呼籲國民黨所有黨主席參選人，一起投入「罷免黃國昌」的連署，但民眾對罷免理由感到疑惑，直批「無聊」。

「北北基安定力量聯盟」發起罷免黃國昌，日前通過第一階段連署，蔡正元也趁勢呼籲國民黨黨主席參選人，在黃國昌的選區拉票時不忘連署「罷免」。

不過，據《三立新聞》報導，民眾看到罷免黃國昌的理由，竟然是說他「高傲、恐怖、裝假」，覺得理由空洞，紛紛表示「看不懂」、「不知道在講什麼」，甚至直批「無聊，浪費生命」。罷免活動的人數似乎也不如預期，原本號召3千人，實際只來了2、3百人。

對於國民黨及民間團體的罷免聲浪，黃國昌表示「立場不會動搖」，更遠離選區到新竹參加時代力量黨週年活動，似乎老神在在。