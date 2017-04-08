與安倍、習近平會面後 川普推特差很大
2017-04-08 17:38
〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國總統川普愛推特出了名，包括見完日本首相安倍晉三、與台灣總統蔡英文通電話後，都立刻在推特上表示意見，不過這次與中國國家主席習近平的川習會落幕，卻只有在推特引用女兒伊凡卡（Ivanka Trump）的推特影片，自己無評論，且該影片的重點是自己的孫子、孫女的表演。民進黨國際部主任羅致政也認為，川普不只外交手段高明，也善用推特來顯示自己與各國領袖的親疏遠近。
羅致政指出，這次川習會的時間點，美軍同時也對敘利亞進行轟炸，讓習近平啞巴吃黃蓮，有點拉中國背書的意味在，從媒體效果看來，也幾乎蓋過川習會版面，顯然川普善於營造談判環境，從外交策略來說，手段也很高明。
而相較於川普與日本首相安倍在二月相約打高爾夫球，隨後川普就在推特放上與安倍擊掌的照片，並稱「與首相安倍晉三度過一個美好的時光。」這次與習近平會面後，川普只轉了女兒伊凡卡在推特上的影片，影片雖然是與習近平會面，不過大部分的內容都是在拍攝自己的孫子、孫女表演。羅致政說，川普是非常喜歡用推特的人，在跟安倍見面、還有跟蔡英文通話後，都在推特上分享相關訊息，不過這次川習會後只轉了女兒的影片，川普的推特更直接的可以觀察出他與各國領導人之間的關係和想要呈現的狀態。
而南海問題讓美國、中國和南海周邊國家緊張，最近菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）更下令軍方佔領南海菲國聲索海域範圍內無人居住的島礁。羅致政也分析。南海部分美國還是強調航行與飛越自由，雖然最近菲律賓是新的不穩定因素，美、中如何回應是下一階段要關注的重點。
而這次川習會並未提及台灣，羅致政認為，這是相對安全的做法，台灣問題上也不會有太大變化。
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