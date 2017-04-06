政院推專法攬外國專才 祭減稅等措施
2017-04-06 17:22
〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣人才外流，吸引外國專業人才的誘因不足，行政院長林全今天與民進黨立委舉行便當會，表明政院要推動訂立「外國專業人才延攬及僱用法草案」，將創設外國特定專業人才來台申請工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可證4證合1的就業金卡，並祭出租稅減免等利多。
政院擬在草案中明定，年薪達200萬元以上的外國專業人士，提供所得稅減免優惠3年。
不過，這項草案主要針對外國專業人士，港澳居民可比照適用，但中國居民則不適用。
行政院發言人徐國勇今天下午在便當會後表示，台灣人口老化、人才快速流失到國外，人才引進法規卻沒有鬆綁，亟需吸引外國人才彌補人力缺口，因此在不改變外國專業人才來台工作資格與審查標準的原則下，希望放寬外國人在台生活便利性。
徐國勇表示，該法擬放寬外國專業人才來台灣工作的聘僱許可和期間，並提供外國專業人才包含工作許可、居留簽證、外僑居留證和重入國許可4合1的「就業金卡」，政府並將創設「尋職停留簽證」，讓外國人可來台6個月找工作。
徐國勇說，該法也研議對外國專業人士來台工作，參加健保不須受6個月等待期限制；已經取得永久居留的外國專業人才，其配偶和未成年子女可申請永久居留，直系尊親屬來台規定也將放寬。
草案也提到，鼓勵外國名校畢業生來台實習，但薪水需達4萬7971元以上，以免排擠國內勞工工作機會。
不過，由於立委對租稅優惠期間、外國名校如何界定、「專業」認定標準，以及實習期限等，有不同看法，政院將與民進黨立委再溝通，不過，與會者都贊同要留住外國專業人才、提供友善工作環境做為吸引力的大方向。
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