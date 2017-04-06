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軍公教退休金改月領 年省8億、明年上路

2017-04-06  14:22

〔記者吳柏緯／台北報導〕退休軍公教人員領取月退金的方式將有重大變革。考試院會今天通過銓敘部所提的臨時動議，確認從明年元月一日起，退休軍公教人員領取月退金的方式將從現行的「半年領」改為「月領」，預計每年能為國庫省下8億。

現行退休軍公教人員的月退金是一年發放兩次，一次發給半年。去年民進黨立委鄭運鵬施政總質詢時提到，勞保年金是按月領取，軍公教月退休金卻是半年俸，並不合理。當時行政院長林全允諾，會將此議題列入優先改革項目。

事實上，「公務人具退休法施行細則」中，由半年俸改成月俸的相關條文早在今年1月就已經通過，不過施行日期授權主管機關決定。銓敘部今天上午在考試院會中提出臨時動議，建議從明年元旦起實施。此一提案在院會中通過。

銓敘部說明，為避免預發方式可能產生溢領、追繳情況，加上政府整體財政調度應該有一致性，因此邀集國防部、教育部和行政院人事行政總處等機關達成共識，軍公教人員退撫給與按月發給統一自明年元月1日施行。初步估億每年可為國庫省下8億元支出。

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  • 考試院會今天通過銓敘部所提的臨時動議，確認從明年元月一日起，退休軍公教人員領取月退金的方式將從現行的「半年領」改為「月領」，預計每年能為國庫省下8億。（記者吳柏緯攝）

    考試院會今天通過銓敘部所提的臨時動議，確認從明年元月一日起，退休軍公教人員領取月退金的方式將從現行的「半年領」改為「月領」，預計每年能為國庫省下8億。（記者吳柏緯攝）

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