洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告

2017-04-06 00:35

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席洪秀柱與時代力量黃國昌之間的紛爭未了，由於洪秀柱在超過黃國昌所給的時限48小時尚未道歉，黃國昌昨深夜在臉書貼文指出，痛批「竟然還加上必須跟國民黨合作才要道歉的離譜條件」，並揚言將於今日（6）前往台北地方法院提出告訴。

洪秀柱日前在嘉義市黨部接受媒體訪問，被問及對於民眾發起罷免黃國昌的看法時，洪秀柱表示黃國昌支持日本核食進口、毒品除罪化，應該被罷免「下來好好休息」，對於罷免黃國昌行動樂觀其成，她也願意連署罷免，只是戶籍不在黃的選區，因此「精神支持」。

對此，黃國昌曾表示給洪秀柱48小時內公開說明、認錯的機會，但洪秀柱日前在臉書回應表示，對於黃國昌揚言提告一事，感到大惑不解，並強調若黃願意說清楚他的立場，願意和國民黨合力對抗民進黨，她很樂意道歉。

黃國昌5日深夜於臉書貼文指出，已經過了48小時了，洪秀柱不僅沒有認錯，「竟然還加上必須跟國民黨合作才要道歉的離譜條件。」，該給的機會已經給了，明天（指6日）上午，台北地院提告。

黃國昌並貼出網友幫忙整理去年12月25日於新北市公聽會的逐字稿內文，痛批洪秀柱「理解能力有這麼差嗎？」並強調「難道，只有國民黨的鬧場，才是監督？理性論述有這麼難嗎？」最後黃質疑洪「還是妳根本為了政治鬥爭，恣意造謠抹黑？」