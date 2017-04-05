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安地卡及巴布達宣布 給予台灣電子簽證待遇

2017-04-05  22:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕安地卡及巴布達政府今宣布，即日起給予持我國護照之國民電子簽證待遇。外交部對該項措施表示歡迎，相信此舉有助提升雙方觀光、文化及經貿交流。

外交部晚間發布新聞稿表示，位於加勒比海地區的安地卡及巴布達政府，今天宣布即日起給予持有我國護照國民電子簽證待遇。我國人憑效期6個月以上之護照，可在安地卡及巴布達移民局網頁申辦停留30天、單次入境的觀光簽證，申辦規費為100美元。外交部表示，詳細申辦流程請可參閱領務局網站

安地卡及巴布達位於加勒比海地區，人口約9萬人，大部分為非洲後裔，觀光業為該國經濟發展之重要產業。外交部對該政府此項措施表示歡迎，相信此舉有助提升雙方觀光、文化及經貿交流。

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  • 安地卡及巴布達宣布給予台灣電子簽證待遇。（翻攝自安地卡及巴布達政府網頁）

    安地卡及巴布達宣布給予台灣電子簽證待遇。（翻攝自安地卡及巴布達政府網頁）

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