柯P老鼠尾事件主角 彭盛韶任時力智庫副執行長

2017-04-05 16:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今公布智庫副執行長，由台北市長柯文哲市府前幕僚、前經濟部幕僚彭盛韶出任。彭盛韶曾於柯文哲競選政策部辦公室遭竊聽的「老鼠尾事件」中，因涉嫌串證遭列被告，最後不起訴。

彭盛韶表示，他從4月開始擔任時力智庫副執行長，協助處理政策，做時力黨團、委員的後盾，期盼藉由過去的經驗，讓工作更為務實。

彭也說明，當初的「老鼠尾事件」已經不起訴，所以不會造成影響，他一直以來都持續與時代力量接洽，從年初就討論該職位，最近才確定。