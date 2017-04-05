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柯P老鼠尾事件主角 彭盛韶任時力智庫副執行長

2017-04-05  16:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕時代力量今公布智庫副執行長，由台北市長柯文哲市府前幕僚、前經濟部幕僚彭盛韶出任。彭盛韶曾於柯文哲競選政策部辦公室遭竊聽的「老鼠尾事件」中，因涉嫌串證遭列被告，最後不起訴。

彭盛韶表示，他從4月開始擔任時力智庫副執行長，協助處理政策，做時力黨團、委員的後盾，期盼藉由過去的經驗，讓工作更為務實。

彭也說明，當初的「老鼠尾事件」已經不起訴，所以不會造成影響，他一直以來都持續與時代力量接洽，從年初就討論該職位，最近才確定。

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  • 時代力量發言人林穎孟（左）介紹新任智庫副執行長彭盛韶（右）。（記者楊淳卉攝）

    時代力量發言人林穎孟（左）介紹新任智庫副執行長彭盛韶（右）。（記者楊淳卉攝）

  • 時代力量智庫新任副執行長彭盛韶，曾是台北市長柯文哲競選台北市長時，「老鼠尾」事件主角。（時代力量提供）

    時代力量智庫新任副執行長彭盛韶，曾是台北市長柯文哲競選台北市長時，「老鼠尾」事件主角。（時代力量提供）

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相關關鍵字： 彭盛韶 時力 時力智庫 柯辦遭竊聽
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