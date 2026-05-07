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    首頁 > 社會

    針孔偷拍案延燒 愛爾麗發聲明致歉開放全面退費

    2026/05/07 12:53 記者王捷／台南報導
    愛爾麗醫療集團因監視器事件致歉，除積極配合檢調偵辦外，宣布提供未施作課程退費，並承諾不收手續費，圖為總裁常如山被聲押。（記者王藝菘攝）

    愛爾麗醫療集團因監視器事件致歉，除積極配合檢調偵辦外，宣布提供未施作課程退費，並承諾不收手續費，圖為總裁常如山被聲押。（記者王藝菘攝）

    針對針孔偷拍風波，台灣愛爾麗醫療集團發布聲明，向大眾表達歉意，宣布全面開放未施作課程退費，並承諾配合司法調查，妥善處理後續事宜。

    針對事件引發疑慮，愛爾麗集團表示深感沉重，目前全案已進入司法調查階段，為釐清案情，強調已主動配合檢調及主管機關程序，依法提供資料，基於偵查不公開，避免影響後續進度，現階段不對個案細節額外說明，未來將依最終調查結果辦理相關事宜，期盼藉此回應外界信任衝擊。

    對消費者退費權益，愛爾麗承諾，最大誠意處理，為維持作業順暢，集團設立專責窗口提供專人協助，退費流程方面，消費者需先透過線上客服，或向原購買分院預約登記，考量申請人數眾多，完成登記手續後，工作人員將依序排程，並協助安排後續退費進度，確保消費者權益獲得保障。

    因退費涉及金額核對與個人資料確認，申請人須攜帶身分證明文件親赴原購買分院辦理，暫不提供線上退費服務，現場由專人協助核對課程使用狀況與應退還金額，確保程序透明，退費範圍僅限尚未施作課程，計算時不扣除任何贈品價值，全程不收取手續費，以實際行動回應顧客信任，未來將持續檢討內部管理，感謝社會各界理解與包容。

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