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林國春傳在議會稱「拎北」綠委：民主社會的悲劇

2017-04-05  14:49

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導，近半年不回家、逼妻離婚的國民黨新北市議員，日前曾在議會中，就提案反對國中小學課綱置入「多元性別意識形態」，與議員何博文發生口角，怒嗆「屁話一大堆啦！拎北就是不爽！」等言論。對此民進黨立委林俊憲表示，「議會殿堂自稱林北真是民主社會的悲劇」。

林俊憲今於臉書分享《壹週刊》的報導，並撰文指出，許多人都聽過周星馳電影名句「公堂之上不要提老母」，但林國春卻在議會殿堂上「自稱林北，還對別的議員耍流氓恐嚇」，「真是民主社會的悲劇」。

林俊憲表示，該篇報導裡的影片40秒處，有林國春在新北市議會咆哮的畫面，包括他公然怒嗆「屁話一大堆啦！拎北就是不爽！」涉恐嚇同事「有種你就上節目去說我是流氓啦！」讓他忍不住直言，「撇開藍綠，請大家認真思考，這種人可以當議員嗎？」

林俊憲也在文末呼籲，要住在板橋區的民眾，睜大眼睛看清楚，大家以為林國春以前是警官，但「現在他自己承認他其實是流氓！」建議欲在底下留言的粉絲，可以標記住在板橋的親朋好友「分享奇觀」。

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  • 民進黨立委林俊憲表示，國民黨籍新北市議員林國春在「議會殿堂自稱林北真是民主社會的悲劇」。（資料照，記者林正堃攝）

    民進黨立委林俊憲表示，國民黨籍新北市議員林國春在「議會殿堂自稱林北真是民主社會的悲劇」。（資料照，記者林正堃攝）

  • 林俊憲於臉書撰文大酸林國春。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

    林俊憲於臉書撰文大酸林國春。（圖擷取自林俊憲臉書粉專）

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相關關鍵字： 何博文 多元性別意識形態 林俊憲 林北 林國春
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