虎山小廣場蔣介石被斬首 獨派：忌日再死一次
網傳信義區福德街有蔣介石銅像被「斬首」。（圖：民眾提供）
〔記者郭安家／台北報導〕後天就是前總統蔣介石逝世42週年，網傳台灣建國工程隊於今天凌晨行動，將信義區福德街某處將蔣介石銅像「斬首」，該團體聲明還說「我們斬首蔣介石，讓其在忌日再死一次！」
台北市警局信義分局福德街派出所則證實，有民眾通報福德街221巷通往虎山的小廣場，有一處蔣介石銅像被砍，但目前無人提出告訴，因為並未立案調查。
由於台北市長柯文哲日前於馬來西亞表示，「去蔣化沒有辦法解決台灣的問題」；該團體也嗆柯，罹患斯德哥爾摩症，「我們瞧不起你！」
記者去電台北市公園路燈管理處，但公園處指出今天未接獲通報有蔣介石銅像被砍；臉書上多位獨派人士分享蔣介石銅像被斬照片，但無獨派人士承認所為，有獨派人士低調表示此為秘密行動，行動者可能保密到家。
台灣建國工程隊發聲明指出，看不慣膜拜政治化的偶像，頂著意識形態屠鵬，把二二八元凶、殺人魔神格化；並指這些被唾棄的前朝餘孽遺珠，竟還存在於今日台灣，因此該團體已收集全台數百座蔣像資料，隨時用竹竿綁菜刀，以各式各樣工具取其「首級」，蔣頭落地，不信台灣灣土地上還有「公義喚不回」這種事。
台灣建國工程隊稱，今凌晨被「斬首」的蔣介石銅像位於福德街、柯文哲北市府辦公室附近；該團體還嗆柯文哲，被庸醫誤診了，患的不是亞斯伯格症，而是斯德格爾摩症！過去言行就是完整病歷！並嗆柯不配談論轉型正義、不配做260萬人的市長，回去當醫師吧！「 別肖想當治國的上醫，不過是個普通看病的郎中下醫罷了！我們瞧你不起！」
被「斬首」的蔣介石銅像。（圖：民眾提供）
網傳信義區福德街有蔣介石銅像被「斬首」。（圖：民眾提供）
網傳信義區福德街有蔣介石銅像被「斬首」。（圖：民眾提供）
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