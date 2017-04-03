櫻花滿開超艷麗 東京上野公園擠滿賞櫻遊客

日本氣象廳提到，今年櫻花盛開的日子比往年提早1天，目前在上野公園內約有450棵的染井吉野櫻，目前也來到了「最佳觀賞期」。（圖擷取自朝日新聞）

2017-04-03 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕時值春季，許多遊客在日本最關注的就是「櫻花」何時會「滿開」，日本氣象廳昨天宣布，東京都心的櫻花都已經盛開，而賞櫻勝地「上野公園」也擠滿了滿滿遊客前來賞櫻。

根據日本《朝日新聞》報導，日本氣象廳提到，今年櫻花盛開的日子比往年提早1天，但和去年相比則是晚了2天，目前在上野公園內約有450棵的染井吉野櫻，目前也來到了「最佳觀賞期」，公園內目前也擠滿攜家帶眷前往賞櫻的日本民眾以及慕名而來的外國旅客。

目前上野公園內約有800棵櫻花樹，上野觀光聯盟表示，往年每逢賞花季節的週末，上野公園都有約25萬人到訪，數字可說是十分驚人。

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日本氣象廳昨天宣布，東京都心的櫻花都已經「滿開」。（路透）