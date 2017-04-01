凱擘3業者改正頻道授權方案 公平會仍有疑慮

2017-04-01 18:23

〔記者廖千瑩／台北報導〕凱擘等三頻道代理商去年遭控差別待遇，公平會祭出1.26億元重罰，並限期一個月內改正違法行為，45天內函報改正情形；據了解，三業者改正資料已送至公平會，但傳出公平會對業者改正方案有疑慮，正跟相關人確認，目前正研析業者所提方案是否已經改正，結果將提公平會委員會議審查。

值得注意的是，一旦公平會認定凱擘等業者未改正，除了按次處新台幣20萬以上1億元以下罰鍰，至改正為止，且根據公平法規定，屆期未改正而涉及刑事責任，將依公平法第36條規定移請司法機關處理。

凱擘、全球數位媒體（中嘉）及佳訊視聽等三家頻道代理商，因遭控對新進及既有系統業者頻道授權條件差很大，嚴重損及有線電視收視服務市場競爭，公平會去年底對三業者合計重罰1.26億元，且限期改正，三業者改正資料目前已經送進公平會。

據了解，公平會內部對業者的改正方案仍有疑慮，正在跟相關人確認，目前也正研究業者提出的改正方案是否符合處分書的改正意旨，研議結果會提到公平會委員會議審議做成決定。

公平會主委黃美瑛說，相關資料業務單位正在研析當中，是否改正要看業者還有沒有差別待遇，業者要怎麼改才會讓新進業者跟舊有業者間沒有差別待遇，其收授權費方式一定要檢視。

黃美瑛也說明，若屆時公平會委員會議判定沒改正，「那就很嚴重了」，除了會繼續罰，還可能有刑事責任問題，因此這三家業者都很關心是否公平會不認為有改正。