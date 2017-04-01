| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

凱擘3業者改正頻道授權方案 公平會仍有疑慮

2017-04-01  18:23

〔記者廖千瑩／台北報導〕凱擘等三頻道代理商去年遭控差別待遇，公平會祭出1.26億元重罰，並限期一個月內改正違法行為，45天內函報改正情形；據了解，三業者改正資料已送至公平會，但傳出公平會對業者改正方案有疑慮，正跟相關人確認，目前正研析業者所提方案是否已經改正，結果將提公平會委員會議審查。

值得注意的是，一旦公平會認定凱擘等業者未改正，除了按次處新台幣20萬以上1億元以下罰鍰，至改正為止，且根據公平法規定，屆期未改正而涉及刑事責任，將依公平法第36條規定移請司法機關處理。

凱擘、全球數位媒體（中嘉）及佳訊視聽等三家頻道代理商，因遭控對新進及既有系統業者頻道授權條件差很大，嚴重損及有線電視收視服務市場競爭，公平會去年底對三業者合計重罰1.26億元，且限期改正，三業者改正資料目前已經送進公平會。

據了解，公平會內部對業者的改正方案仍有疑慮，正在跟相關人確認，目前也正研究業者提出的改正方案是否符合處分書的改正意旨，研議結果會提到公平會委員會議審議做成決定。

公平會主委黃美瑛說，相關資料業務單位正在研析當中，是否改正要看業者還有沒有差別待遇，業者要怎麼改才會讓新進業者跟舊有業者間沒有差別待遇，其收授權費方式一定要檢視。

黃美瑛也說明，若屆時公平會委員會議判定沒改正，「那就很嚴重了」，除了會繼續罰，還可能有刑事責任問題，因此這三家業者都很關心是否公平會不認為有改正。

廣告
  • 凱擘等三頻道代理商去年因差別待遇遭到重罰，提出改正方案後，公平會仍有疑慮，公平會主委黃美瑛表示，將在委員會議判定，如果判定未改正，將會繼續罰，並且有刑事責任問題。（記者林正堃攝）

    凱擘等三頻道代理商去年因差別待遇遭到重罰，提出改正方案後，公平會仍有疑慮，公平會主委黃美瑛表示，將在委員會議判定，如果判定未改正，將會繼續罰，並且有刑事責任問題。（記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中嘉 佳訊視聽 公平會 凱擘 有線電視 黃美瑛
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
暖身✧韓國人參雞湯
英式✧水果磅蛋糕
國民美食✧筒仔米糕
去血水不能用熱水？
轉寄

標題：凱擘3業者改正頻道授權方案 公平會仍有疑慮


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月1日‧星期六‧丁酉年三月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.